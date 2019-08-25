СМИ: КНДР успешно испытала новую сверхкрупную ракету

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности 24 августа. Снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени из провинции Хамген-Намдо в сторону Японского моря. Они пролетели 380 км и достигли 97-километровой высоты.

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