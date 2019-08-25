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СМИ: КНДР успешно испытала новую сверхкрупную ракету

Василиса Морозова
01:14 25.08.2019
Пхеньян заявил, что провел успешные испытания сверхкрупной ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: KCNA, Xinhua, Globallookpress

Северная Корея заявила, что успешно провела испытания сверхкрупной ракеты под руководство лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет Yonhap.

Северокорейский лидер «руководил испытательным огнем недавно разработанной сверхкрупной реактивной ракеты в субботу», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности 24 августа. Снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени из провинции Хамген-Намдо в сторону Японского моря. Они пролетели 380 км и достигли 97-километровой высоты.

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