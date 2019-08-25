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Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Василиса Морозова
00:22 25.08.2019
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны.
© Видео: BabakTaghvaee, Twitter © Фото: QalaatAlMudiq, Twitter

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск. Израильские военные заявили, что атаковали объекты в Сирии. По словам Тель-Авива, они ударили по САР, чтобы якобы «сорвать атаку» иранских ударных беспилотников по Израилю.

Военнослужащие Израиля заявили, что на атакованных ими объектах находились люди, поэтому, возможно, есть жертвы удара.

СМИ Сирии также сообщили, что ПВО сбили большинство целей, они упали на юге страны.

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