Прощание с летом: москвичей предупредили о похолодании
Похолодание придет в столичный регион во второй половине следующей недели.
© Фото: Konstantin Kokoshkin ,Global Look Press
В Москве уже со следующей недели ожидается похолодание.
Начало недели обещает быть теплым и солнечным, однако уже к среде температура опустится на пять градусов – с +20 ° до +15 °. В Москву придет скандинавский циклон.
Кроме того, в столичный регион вернется ветер. Возможны кратковременные осадки, сообщают «Метеовести».
Так, ближайшие дни станут последними жаркими днями лета 2019. Более 20-градусной температуры синоптики не прогнозируют.