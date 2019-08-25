Прощание с летом: москвичей предупредили о похолодании

В Москве уже со следующей недели ожидается похолодание.

Начало недели обещает быть теплым и солнечным, однако уже к среде температура опустится на пять градусов – с +20 ° до +15 °. В Москву придет скандинавский циклон.

Кроме того, в столичный регион вернется ветер. Возможны кратковременные осадки, сообщают «Метеовести».

Так, ближайшие дни станут последними жаркими днями лета 2019. Более 20-градусной температуры синоптики не прогнозируют.