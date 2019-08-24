Уровень реки Амур в Хабаровске превысил критические значения

В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 610 сантиметров. Это значение является выше критической отметки на 10 сантиметров.

«В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров», - сказано на сайте МЧС по Хабаровскому краю.

В ведомстве также рассказали, что выше опасных отметок вода поднялась в Амуре не только у Хабаровска, но и у сел Елабуга, Троицкое, Малмыж, а также на реке Уссури у села Новосоветское. В настоящее время выше критических отметок находится вода в Амуре в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок и Кур.

Прошедшие в Хабаровском крае дожди привели к повышению уровня рек. Опасность паводков сохранится до конца августа. Из-за наводнений в регионе объявлен режим ЧС.