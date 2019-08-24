Москалькова объяснила свой визит в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова впервые прокомментировала свой приезд в Киев. Она заявила о проводимой «большой работе», но не назвала цель визита, также не сообщила, встречалась ли она с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», - рассказа Москалькова.

Визит российского омбудсмена проходит на фоне сообщений СМИ о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский на днях заявил, что первые результаты по вопросу обмена лиц, удерживаемых в обеих странах, должны быть в ближайшие дни.