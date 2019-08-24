В Центре управления полетами началось заседание госкомиссии после ЧП с кораблем «Союз МС-14». В запланированное время он не смог пристыковаться к МКС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, предварительная причина инцидента - неполадки в системе стыковки «Курс».

«При причаливании к станции на дальности 100 метров, возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы», - сказал собеседник агентства.

После этого, по словам источника, в ЦУП приказали начать увод корабля в сторону от станции.

На борту «Союз МС-14» находится человекоподобный робот «Федор». Одна из основных задач полета - протестировать на машине систему обеспечения безопасности полетов космонавтов.