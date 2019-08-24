ЦУП на сутки отказался от повторной стыковки «Союза»

В течение субботы, 24 августа, повторной попытки пристыковать «Союз МС-14» к МКС не будет. Такое решение приняли специалисты в Центре управления полетами.

Как сообщает РИА Новости, ближайший день корабль, который не пристыковался к станции с первой попытки, будет находиться на безопасном от нее расстоянии, куда его отвели ранее.

По предварительным данным, причиной неудачной стыковки корабля с МКС стали неполадки в системе стыковки «Курс». Об этом сообщили агентства со ссылкой на источники в отрасли.

На борту «Союз МС-14», напомним, находится человекоподобный робот «Федор».