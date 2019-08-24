Рогозин выехал в ЦУП после ЧП с кораблем «Союз МС-14»
В настоящее время специалисты Роскосмоса изучают вопрос о проведении второй попытки стыковки корабля со станцией.
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Дмитрий Рогозин выехал в ЦУП, где проходит заседание госкомиссии в связи с ЧП с кораблем «Союз МС-14». Корабль не смог пристыковаться к МКС утром 24 августа.
«Дмитрий Рогозин приедет в Центр управления полетам», - цитирует ТАСС Владимира Устименко, представителя главы Роскосмоса.
Устименко добавил, что сейчас в Роскосмосе решают вопрос о проведении второй попытки стыковки корабля со станцией.
«Союз 2.1а» с андроидом на борту стартовал с Байконура 22 августа. На его борту находится человекоподобный робот «Федор».