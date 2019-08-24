Рогозин выехал в ЦУП после ЧП с кораблем «Союз МС-14»

Дмитрий Рогозин выехал в ЦУП, где проходит заседание госкомиссии в связи с ЧП с кораблем «Союз МС-14». Корабль не смог пристыковаться к МКС утром 24 августа.

«Дмитрий Рогозин приедет в Центр управления полетам», - цитирует ТАСС Владимира Устименко, представителя главы Роскосмоса.

Устименко добавил, что сейчас в Роскосмосе решают вопрос о проведении второй попытки стыковки корабля со станцией.

«Союз 2.1а» с андроидом на борту стартовал с Байконура 22 августа. На его борту находится человекоподобный робот «Федор».