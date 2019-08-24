Власти Германии требуют от Киева удалить скандально известный сайт «Миротворец»

Правительство Германии требует от властей Украины прекратить работу скандально известного портала «Миротворец». Это следует из письма немецкого кабмина, написанного в ответ на запрос Левой партии.

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», - говорится в документе, сообщает RT.

Один из авторов запроса, депутат Левой партии Андрей Хунко отметил, что «Миротворец» - это «инструмент запугивания украинского народа и страшный пережиток эпохи бывшего президента страны Петра Порошенко».

В тоже время парламентарий отметил, что немецкие власти продолжат оказывать финансовую помощь в продвижении демократии и развитии гражданского общества на Украине.

Накануне, 23 августа, журналиста «Звезды» Екатерину Габель внесли в базу данных «Миротворца». Ресурс обвиняет корреспондента в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины.

На портале выкладывают личные данные журналистов, политиков, деятелей искусств и культуры, медийные персоны, которые, по мнению создателей ресурса, являются врагами Украины и «агентами Кремля». Информация о «провинившихся перед Киевом» людях на ресурсе, добывается незаконным путем и публикуется без их согласия.

Скандальную известность сайт приобрел после убийства политика Олега Калашникова и журналиста и писателя Олеся Бузины, чьи личные данные были до этого обнародованы на портале. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако людей из списка «Миротворца» СБУ отказывается пускать в страну.