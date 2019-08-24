Корабль «Союз МС-14» отведен на безопасное место от МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14», который должен был пристыковаться к МКС и не смог сделать это с первого раза, отведен на безопасное расстояние.

Как передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами, стыковка должна была пройти в 08:30 по московскому времени, однако к этому времени корабль находился в 96 метрах от станции. «Союз МС-14» приблизился к Международной космической станции, совершил облет и встал напротив причального модуля, но потом на трансляции стало видно, что системе автоматической стыковки не «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение с МКС. После этого корабль начал отходить от станции, он отведен на расстояние примерно в 300 метров.

Специалисты ЦУП предпринимают попытки устранить проблему, чтобы начать новую стыковку.

На борту корабля находится человекоподобный робот «Федор».

Двадцать второго августа «Союз 2.1а» стартовал с Байконура. Одна из основных задач полета - протестировать на «Федоре» систему обеспечения безопасности полетов космонавтов.

В ЦУП началось заседание государственной комиссии после происшествия с кораблем «Союз МС-14». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, предварительной причиной инцидента являются неполадки в системе стыковки «Курс».