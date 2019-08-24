Пущенные КНДР ракеты пролетели более 380 километров

Неопознанные снаряды, пущенные Северной Кореей в субботу, 24 августа, пролетели 389 километров на высоте 97 километров. В японском правительстве утверждают, что речь идет о запусках двух баллистических ракет малой дальности.

Скорость ракет составила 6,5 Маха, пишет «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ. Снаряды были запущены в 6:45 и 7:02 по местному времени (0.45 и 1.02 по Москве) из провинции Хамген-Намдо в сторону Японского моря.

Ранее Совет национальной безопасности Южной Кореи провел заседание в связи с ракетными стартами, которые регулярно проводит Пхеньян. В Совете требуют прекратить испытания, поскольку они приводят к нагнетанию роста напряженности на Северокорейском полуострове.

Отметим, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в третий раз встретились 30 июня. Это произошло в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

Стороны договорились начать рабочие контакты по вопросам денуклеаризации Северокорейского полуострова, однако из-за военных учений, которые проводят Вашингтон и Сеул, а также ракетных пусков КНДР, переговоры откладываются.