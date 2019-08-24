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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажирки на рейс

Александра Арсентьева
08:56 24.08.2019
Ведомство даст оценку своевременности доведения до потребителя сведений о норме провоза ручной клади.
Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажирки на рейс
© Фото: Slavomir Kubes, CTK, Globallookpress

Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажира на рейс. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

На сайте ведомства сообщается, что в связи с появившейся информацией об инциденте, который произошел 21 августа 2019 года в аэропорту Внуково, где «Победа» отказалась перевозить пассажира - женщину, летевшую в Чебоксары, изучаются обстоятельства инцидента и принимаются все меры по защите интересов пострадавшего потребителя.

«По предварительной информации, причинами отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36х30х20 сантиметров», - сказано в сообщении.

Ведомство даст оценку своевременности доведения до потребителя сведений о норме провоза ручной клади.

В отношении авиакомпании ведется административное расследование по статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований» КоАП РФ. «Победе» грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта пустить ее на рейс «Победы» в Чебоксары. Она выбрасывает вещи, не прошедшие по габаритам в ручную кладь, однако на рейс ее все равно не пускают, потому как посадка закончилась. Очевидец, снимавший инцидент, сообщил, что пассажирка планировала лететь на похороны родственника.

В пресс-службе «Победы» заявили, что в компании изучили ситуацию и считают отказ в перевозке правомерным, так как ручная кладь превышала размеры, предусмотренные правилами. При этом в пресс-службе отметили, что грубое общение с пассажирами недопустимо ни при каких условиях. В связи с этим в авиационно-сервисную компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание пассажиров, направили претензию, в которой попросили провести работу по обучению корректному общению с клиентами.

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