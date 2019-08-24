Корабль «Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС

Корабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор», не смог пристыковаться к МКС. В настоящее время он отходит в сторону от станции.

Как сообщает РИА Новости, «Союз» подошел к МКС ближе чем 100 метров, после чего завис, а затем начал отдаляться.

«Союз 2.1а» с андроидом на борту стартовал с Байконура 22 августа. Во время старта в космос робот сказал: «Поехали!», а до того поздравил россиян с Днем флага.

Одна из основных задач полета - протестировать на машине систему обеспечения безопасности полетов космонавтов.