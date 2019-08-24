Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Двадцать второго августа на 62-м году жизни скоропостижно скончался переводчик-синхронист Юрий Живов. Его голос хорошо знают любители иностранных фильмов 90-х годов, сообщает РЕН ТВ.

Причина смерти Живова не уточняется.

Живов родился в Москве в 1958 году, он получил образование переводчика. Долгое время он жил за границей, в том числе в ГДР. Также работал в ООН.

Авторским переводом фильмов Живов начал заниматься в 1987 году. Его первой работой стала озвучка киноленты «Любовник леди Чаттерлей», также он работал над фильмами «Вой» и «Исповедь чистильщика окон». За свою карьеру он перевел и озвучил свыше 1,3 тысячи картин.