Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги

В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы № 1.

Причина увольнения - очень низкие зарплаты при увеличении нагрузки. По словам медиков, они вынуждены работать в больницах в разных городах и брать по несколько ночных дежурств подряд.

В Нижнем Тагиле еще осталась горбольница № 4 с хирургическим отделением, однако и там врачи рассматривают вопрос об увольнении. Если это случится, стационарная хирургическая помощь во втором по величине городе Свердловской области исчезнет.

«Отсутствует социальная составляющая: низкая зарплата, большая нагрузка, которая может вести к фатальным ошибкам, нет юридической защищенности», - сообщил заведующий отделением хирургии Демидовской больницы Денис Левченко, пишет агентство URA.RU.

В областном минздраве создали комиссию, которая проверит условия в больницах Нижнего Тагила. В ведомстве заверили, что, несмотря на увольнения, никто в городе без хирургической помощи не останется.