Названы самые вредные для организма привычки

Канадские ученые доказали, что сидячий образ жизни провоцирует развитие рака кишечника, груди, легких и предстательной железы. Поэтому людям, работающим в офисе, необходимо делать физические упражнения и заниматься гимнастикой в перерывах.

Многие люди не подозревают, насколько сильно влияние потребления животных продуктов на организм. Ученые из Университета Южной Калифорнии доказали, что слишком частое употребление мясной и молочной продукции также приводит к раку. По данным специалистов, люди, в чьем рационе много белка животного происхождения, в четыре раза чаще страдают онкологией.

Результаты многочисленных исследований установили, что готовка на газовой плите несет серьезную опасность для здоровья, пишет портал «МедикФорум». В процессе сгорания природного газа выделяются вредные вещества, которые попадают на еду и в воздух, вызывая отравление организма.

Кроме того, врачи советуют избавиться от привычки играть в телефон или читать журналы, газеты, книги в туалете. При длительном засиживании на унитазе происходит нарушение кровообращения органов таза, что провоцирует развитие грыж и воспалительных процессов в кишечнике, а также увеличение и выпадение геморроидальных узлов.