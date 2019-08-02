Трамп потребовал от Европы «забрать обратно» боевиков ИГ*

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о своем желании выпустить боевиков террористической группировки ИГИЛ *, которые является гражданами Европы, домой на родину, если родные страны не захотят забрать их по своей инициативе.

«Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ*. Мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», - заявил Дональд Трамп.

Американский лидер уточнил, что на данный момент у США и их партнеров «на земле» в Сирии и Ираке находится около «2,5 тыс. боевиков ИГ*», которые являются гражданами Европы. В общей сложности в руках у коалиции «более 10 тыс. боевиков ИГ*».

Трамп уточнил, что Вашингтон хочет, чтобы все эти люди возвращались в Европу, во Францию, Германию и другие места, передает ТАСС.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.