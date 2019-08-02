Губернатор Красноярского края поблагодарил Путина и Минобороны за помощь в тушении пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил слова благодарности президенту Владимиру Путину и Министерству обороны РФ за помощь в тушении лесных пожаров. Благодаря оперативному реагированию ситуацию удастся взять под контроль в течение нескольких дней, считает глава региона.

«В течение нескольких часов они [Путин и Минобороны] смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными, МЧС, и выдвинуться в северные районы. Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль», – сказал Усс.

В первый день работы в Сибири, 1 августа, восемь самолетов Минобороны Ил-76 потушили 23 тысячи гектаров горящего леса. Вертолетам Воздушно-космических сил РФ не удалось подойти к местам возгорания из-за погодных условий. На пятницу, 2 августа, намечено 20 самолетных вылетов и не менее 15 – вертолетных.

Чуть менее трех миллионов гектаров леса горит в Сибири в эти дни. В четырех регионах – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – в связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации.