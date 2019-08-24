На Кубани усилили борьбу с комарами из-за случаев заражения лихорадкой

В Краснодарском крае семь человек заразились лихорадкой Западного Нила, трое из которых подхватили инфекцию за пределами региона - в Крыму, Армении и Адыгее. Все заболевшие получают лечение в больницах, их жизнь вне опасности.

Переносчиками лихорадки Западного Нила, а также вирусов Денге, Чикунгунья, Зика являются комары родов Aеdes, Anopheles, Culex, которых можно часто встретить на Кубани и в Крыму. Насекомые мигрировали из Юго-Восточной Азии и Египта из-за благоприятного для их жизни климата на юге России.

Лихорадка Западного Нила обычно проходит легко, но бывают случаи поражения центральной нервной системы. Чтобы этого избежать, следует сразу обращаться к врачу, считает и. о. главного врача краевой инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов.

«Наиболее частые последствия, почему, так сказать, и боятся этого заболевания - это поражение центральной нервной системы или, как говорят, менингит, медицинский энцефалит. Такие случаи бывают. Поэтому, чтобы не допускать этого, лучше сразу обратиться в больницу», - сказал он.

Чтобы избежать эпидемии вспышки лихорадки Западного Нила и других опасных инфекционных заболеваний, специалисты Роспотребнадзора проводят работы по истреблению комаров на Кубани.