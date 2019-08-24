«Две страны - один рынок»: Лукашенко представят программу интеграции с РФ

Правительство Белоруссии 27 августа намерено внести на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко проект программы интеграции с Россией, заявил белорусский премьер Сергей Румас.

Он отметил, что Белоруссия и РФ могут парафировать программу действий по интеграции в сентябре. Лукашенко, по словам Румаса, доложили о том, что рабочая группа и премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений договора. Всего в программе 66 пунктов.

«У правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией», - сказал Румас.

Как передает БЕЛТА, белорусский премьер намерен встретиться с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы подписать программу, после чего ее текст будет опубликован.

Румас пояснил, что в программе заложена идея, подразумевающая принцип «две страны - один рынок». В ходе реализации проекта разработают 28 дорожных карт, которые будут подготовлены к 1 ноября.

«Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики», - сказал премьер.

Кроме того, предприятия на общем рынке будут работать на равных условиях, то есть одинаковые цены на энергоносители, налоговая нагрузка и регуляторные требования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому кабмину ускорить согласование с Москвой программы действий по углублению интеграции.