США планируют открыть генконсульство в Гренландии

Госдепартамент США намерен открыть американское консульство в Гренландии. Это желание объясняется тем, что Штаты хотят расширить свое присутствие в Арктике.

Соответствующее письмо уже было направлено в конгресс.

«Администрация Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии в первый раз за несколько десятилетий из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой датской территории», - цитирует содержание послания Time.

Напомним, 16 августа Дональд Трамп заявил о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии. Однако датский премьер-министр высказалась категорически против продажи острова.

В связи с этим Трамп отложил на неопределенное время официальную встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, которая должна была состояться через две недели.