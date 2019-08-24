Раскрыты характеристики автомобиля Lada для военного патруля

Представитель концерна «АвтоВАЗ» рассказал об особенностях патрульного оперативно-служебного автомобиля Lada Vesta Cross ВАИ, предназначенного для ГИБДД и военной автоинспекции.

«Патрульный автомобиль на базе LADA Vesta предназначен для несения патрульной службы в ГИБДД МВД, а также военной автоинспекции Минобороны РФ. Автомобиль имеет оригинальную бортовую сеть для того, чтобы можно было без ущерба основной бортовой сети авто подключать многочисленные приборы несения патрульной службы», - сказал он.

По его словам, автомобиль также оборудован специальными устройствами управления СГУ - светогромкоговорящей установкой.

«Для того, чтобы инспектору, который сидит за рулем, сможет быстро переключать режимы с обычного звукового сигнала авто на специальный сигнал, который находится в СГУ. При этом также существует аварийная кнопка, которая позволяет включить и сирену, и световые маячки», - добавил представитель концерна.

Автомобиль оснащен достаточно мощным генератором, при этом он имеет установленную в багажнике в специальном отсеке дополнительную аккумуляторную батарею.

«Вывод батареи идет под сидение правого инспектора на специальное устройство, к которому подключаются уже все основные приборы несения службы. При этом бортовая сеть автомобиля не страдает, что бы мы не подключили», - заключил представитель «АвтоВАЗ».

Ранее сообщалось, что военная автоинспекция РФ станет обладательницей особых версий российского автомобиля Lada Vesta Sport.