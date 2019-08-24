В России регламентируют езду на электросамокатах и сегвеях

Минтранс намерен внести ряд изменений в ПДД. Они коснутся участников движения, использующих электросамокаты, сегвеи и моноколеса.

Соответствующий проект постановления уже был разработан.

Таким образом, власти собираются урегулировать вопрос передвижения на электромеханических средствах, так как сейчас управление ими не попадает под правила ПДД.

Кроме того, уже в этом году планируется определить административно-правовой статус участников дорожного движения, которые выбирают электромеханические транспортные средства, пишет ТАСС.