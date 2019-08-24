В России регламентируют езду на электросамокатах и сегвеях
Проект постановления Минтранса России о регулировании дорожного движения электромеханических транспортных средств (ЭМТС) уже разработан.
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Минтранс намерен внести ряд изменений в ПДД. Они коснутся участников движения, использующих электросамокаты, сегвеи и моноколеса.
Соответствующий проект постановления уже был разработан.
Таким образом, власти собираются урегулировать вопрос передвижения на электромеханических средствах, так как сейчас управление ими не попадает под правила ПДД.
Кроме того, уже в этом году планируется определить административно-правовой статус участников дорожного движения, которые выбирают электромеханические транспортные средства, пишет ТАСС.