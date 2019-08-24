Ученые разрабатывают тест для определения срока жизни человека

Ученые работают над анализом крови, благодаря которому можно определить шанс смерти в течение ближайших десяти лет.

В исследовании рассмотрели 44 тысячи образцов крови людей от 18 от 109 лет.

В результате были выявлены 14 метаболических биомаркеров крови, которые влияют на риск смерти. Они позволяют определить вероятность летального исхода с точностью до 83 процентов.

К настоящему моменту методологию еще не внедрили в традиционную медицину. Однако ученые надеются: однажды такой анализ будет использован в лечении. Благодаря ему, например, можно будет определить, если человек слишком слаб для проведения операции, пишет Daily Mail.