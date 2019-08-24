Ученые разрабатывают тест для определения срока жизни человека
В ходе исследования выявлены 14 биомаркеров, которые свидетельствуют о приближении смерти.
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Ученые работают над анализом крови, благодаря которому можно определить шанс смерти в течение ближайших десяти лет.
В исследовании рассмотрели 44 тысячи образцов крови людей от 18 от 109 лет.
В результате были выявлены 14 метаболических биомаркеров крови, которые влияют на риск смерти. Они позволяют определить вероятность летального исхода с точностью до 83 процентов.
К настоящему моменту методологию еще не внедрили в традиционную медицину. Однако ученые надеются: однажды такой анализ будет использован в лечении. Благодаря ему, например, можно будет определить, если человек слишком слаб для проведения операции, пишет Daily Mail.