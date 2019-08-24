Ужасающие масштабы: горящую Амазонию сняли с воздуха

Тропические леса Амазонки в Бразилии продолжают гореть - большие клубы дыма, поднимающиеся от пожаров, сняли с воздуха.

В одном из регионов страны объявили режим ЧС - губернатор штата Акри Гледсон Камели подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за установившейся засухи после непотухающих лесных пожаров. Об этом сообщила газета Estado de Sao Paulo.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август огонь уничтожил более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории страны.

В настоящее время зарегистрировано почти 73 тыс. пожаров, что на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дымом от пожаров заволокло крупный бразильский город Сан-Паулу, в котором днем стало так же темно, как и ночью.