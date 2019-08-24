Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира
Анализ составлялся на основании доходов звезд с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019.
© Фото: Birdie Thompson , AdMedia, Globallookpress
Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой. Ее доход за год составил 56 миллионов долларов. Стоит отметить, что большую часть из этой суммы – 35 миллионов долларов – она получила за актерскую работу в «Мстителях: Финал».
Второе место заняла София Вергара, заработавшая за год 44 миллиона долларов.
А замкнула тройку лидеров Риз Уизерспун, годовой доход которой составил 35 миллионов долларов.
В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
Далее в рейтинге Forbes идут Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби.
Также в топ-10 попали Шарлиз Терон и Эллен Помпео.