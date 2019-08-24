КНДР произвела два пуска ракет в сторону Японского моря
В Южной Корее заявили, что Пхеньян запустил неопознанные снаряды.
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Северная Корея произвела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что они были запущены из провинции Хамген-Намдо. Южнокорейские военные следят за ситуации, говорится в заявлении.
В Японии уверены, что Пхеньян произвел запуск баллистических ракет, пишет ТАСС.
«Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли», - рассказал представитель японского правительства.
Ранее, 16 августа, Северная Корея заявила о проведении испытаний нового вооружения.