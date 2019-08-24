Детские страшилки о проглоченной жвачке, бородавках и хождении без шапки оказались неправдой

Ежи не носят на спине грибы, семечки не приведут к аппендициту, а жвачку можно проглотить - эксперты развенчали самые известные детские мифы.

Оказывается, если проглотить жвачку, то она не пробудет в желудке семь лет, она переварится. Для этого действительно понадобится чуть больше времени, чем на остальные продукты, но счет точно не идет на годы.

Семечки не могут привести к аппендициту, уверен завотделения абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава РФ доктор медицинских наук Андрей Кригер. Ученые так и не пришли к выводу, что влияет на развитие недуга. Известно только, что чаще всего аппендицит встречается у людей трудоспособного возраста, пишет «360».

Еще один миф связан с ежами, которые во многих детских мультфильмах изображены с яблоками или грибами, наколотыми на иголки. В действительности ежи - хищники, и едят в основном насекомых, слизней и червей, ягоды и фрукты только иногда могут входить в их рацион. А вот грибы они точно не употребляют, ровно как и не переносят ничего у себя на спине.

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Если потрогать лягушку, то бородавки не вырастут, так как они появляются из-за вируса в организме человека, а не от прикосновений к жабам.

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Кроме того, от хруста пальцев артрит не появится, как уверяли родители. Невозможно остаться с кривой рожицей или косыми глазами, если вдруг испугаться, так как это не связано с дисфункцией лицевого нерва. А менингит не появится, если ходить зимой без шапки. Это заболевание вызывается вирусами и бактериями, а не холодом.