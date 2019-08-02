Ученые назвали самое чистое место Черного моря

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов назвал воды, омывающие мыс Тарханкут, расположенный на западе Крыма, самыми чистыми в Черном море. Ученый объяснил это особенностью подводных течений.

«Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище», - пояснил Коновалов.

Директор Морского гидрофизического института добавил, что в целом южное побережье Крыма чище, чем остальные прибрежные участки. Он объяснил это тем, что на южном побережье узкий шельф и большие глубины.

«Самый крупный порт Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения», - сказал ученый РИА Новости.

По мнению специалиста, самыми грязными участками побережья являются мелководье и заливы. Объясняется это тем, что чем больше глубина, тем больше морской воды и тем лучше в этом объеме рассеиваются загрязняющие вещества.

«Есть обширный шельф в северо-западной части моря, где глубина не более 200 метров. Это румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Это мелководные районы. Чем ближе к портам, тем хуже», -добавил Коновалов.

Ранее стало известно, что в России создадут специальный сервис, с помощью которого будут информировать туристов о загрязнении Черного моря. Планируется, что прогнозы будут осуществляться на основе данных спутникового мониторинга.