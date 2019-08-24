Известный бодибилдер умер после празднования дня рождения в Москве
Тело спортсмена обнаружила одна из его подопечных.
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Вице-президент федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер после празднования дня рождения.
22 августа Жигулин пришел на тренировку и предложил своим коллегам остаться после работы, чтобы попить чай с тортиком.
Около 18.00 мужчина зашел в свой кабинет и более на связь не выходил.
Тело бодибилдера обнаружила одна из подопечных Жигулина.
У спортсмена оторвался тромб. Смерть могла наступить от острой сердечной недостаточности, сообщает «МК».