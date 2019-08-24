30 оркестров из 12 стран: шествие участников «Спасской башни» прошло на ВДНХ
Посмотреть выступления коллективов можно с 23 августа по 1 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В субботу, 24 августа, в Москве состоялось шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
В нем приняли участие 30 оркестров из 12 стран мира.
Участники мероприятия исполнили как военную, так и классическую музыку. Прозвучали и фольклорные мотивы - в их числе восточные и кельтские мелодии.
Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября. В ходе его запланированы также выступления духовых оркестров, детские соревнования и многое другое.