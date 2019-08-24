30 оркестров из 12 стран: шествие участников «Спасской башни» прошло на ВДНХ

В субботу, 24 августа, в Москве состоялось шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В нем приняли участие 30 оркестров из 12 стран мира.

Участники мероприятия исполнили как военную, так и классическую музыку. Прозвучали и фольклорные мотивы - в их числе восточные и кельтские мелодии.

Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября. В ходе его запланированы также выступления духовых оркестров, детские соревнования и многое другое.