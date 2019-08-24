Стадо бизонов выбежало на оживленную трассу и протаранило авто: видео

Огромное стадо бизонов протаранило автомобиль туристов в Йеллоустонском национальном парке, в США.

Семья взяла транспортное средство напрокат и решила осмотреть окрестности заповедника, но в один момент она повстречала агрессивных животных.

Кадры с места опубликованы в Сети. На них видно, что бизоны разбили стекло автомобиля и повредили его переднюю часть.

В машине в тот момент находились двое взрослых и трое детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Тем не менее, значительные поломки получила машина, которая, как отмечается, The Sun, не была застрахована.