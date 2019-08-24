В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин назвал недопустимыми различия в зарплате сотрудников, которые выполняют одну и ту же работу. Среди его поручений - досрочное обеспечение пенсией работников и проведение специальной оценки условий труда в шахтах.

«Президент остался очень недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи. Речь идет о системе оплаты труда, когда работники, выполняющие одну и ту же работу, получают разную зарплату», - сказал Песков.

Ответственными за выполнение президентский поручений были назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Так, президент обязал МЧС РФ разработать план по рекультивации отработанных угольных месторождений, а ФСБ России - оказать содействие правительству в синхронизации планов развития международных пунктов пропуска, а также подъездов к ним с планами экспорта угля. Минэнерго РФ было рекомендовано предусмотреть «мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи».

Кроме того, российский лидер предложил предоставить шахтерам право на выход на досрочные пенсии. В первую очередь дело касается занятых под землей мастеров буровой установки, буровых мастеров, машинистов электровозов и работающих на монорельсе машинистов.