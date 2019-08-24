Число погибших в результате камнепада в Дагестане увеличилось
Автомобиль с четырьмя пассажирами попал под камнепад и сорвался в пропасть в Дагестане.
© Видео: МЧС РФ © Фото: pixabay.com
Подросток, который в числе четверых пассажиров автомобиля пострадал при камнепаде в Цумадинском районе Дагестана, умер в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по республике.
«Пострадавший при камнепаде мальчик 15 лет скончался в больнице, не приходя в сознание», - сказали в полиции.
Инцидент произошел возле населенного пункта Сильди – родового села Хабиба Нурмагомедова.
Ранее сообщалось, что в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана автомобиль ВАЗ 2107 упал в обрыв, погибли три человека, в том числе один ребенок.