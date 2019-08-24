Незрячую женщину с ребенком не пустили в автобус из-за собаки-поводыря в Уфе
Инцидент привлек внимание прокуратуры республики Башкортостан, которая инициировала проверку по факту отказа в предоставлении услуг.
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Водитель автобуса в Уфе не впустил женщину-инвалида по зрению с ребенком из-за собаки-поводыря, которая сопровождала незрячую.
Инцидент привлек внимание прокуратуры республики Башкортостан, которая инициировала проверку по факту отказа в предоставлении услуг.
«По данному факту прокуратурой республики будет проведена всесторонняя проверка соблюдения законодательства о защите инвалидов, обеспечивающего беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что исполнение закона о социальной защите инвалидов находится на контроле прокуратуры.