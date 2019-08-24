Кремль объяснил отставку посла РФ в Великобритании
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко 24 августа покинул свою должность, которую занимал с 2011 года.
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Уход с занимаемой должности посла Российской Федерации в Великобритании Александра Яковенко не имеет политической подоплеки.
Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отставка Яковенко не связана с ухудшением двусторонних отношений между Россией и Великобританией.
«Это обычная ротация глав диппредставительств», - цитирует ответ Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что российский посол в Великобритании завершил свою миссию 24 августа и отправился на родину. Его пост временно займет советник-посланник Иван Володин.
Александр Яковенко находился в должности посла РФ в Лондоне с 2011 года.