Опубликовано видео с места крушения Ми-2 на Кубани
В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту крушения вертолета.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следователи показали видео с места крушения вертолета Ми-2 в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края.
Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.
Следственные органы регионального следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку после катастрофы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что вертолет был зарегистрирован на индивидуального предпринимателя.