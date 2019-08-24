В Берлине по подозрению в убийстве арестован россиянин

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

Как сообщила прокуратура Германии, убийство произошло 23 августа в берлинском районе Моабит. По данным ведомства, на месте преступления были обнаружены «орудие убийства и велосипед», на котором злоумышленник, предположительно, пытался скрыться. Предполагаемый убийца был задержан в тот же день недалеко от места преступления. Сейчас он находится в предварительном заключении.

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