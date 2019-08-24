В Берлине по подозрению в убийстве арестован россиянин
По данным берлинской полиции, днем 23 августа неизвестный велосипедист застрелил человека в районе Моабит.
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
В столице Германии задержан 49-летний россиянин. Мужчина подозревается в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Как сообщила прокуратура Германии, убийство произошло 23 августа в берлинском районе Моабит. По данным ведомства, на месте преступления были обнаружены «орудие убийства и велосипед», на котором злоумышленник, предположительно, пытался скрыться. Предполагаемый убийца был задержан в тот же день недалеко от места преступления. Сейчас он находится в предварительном заключении.
По данным газеты Berliner Kurier, убитый мужчина получил смертельное ранение в голову.