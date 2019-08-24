Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Берлине по подозрению в убийстве арестован россиянин

Валентина Пескова
22:36 24.08.2019
По данным берлинской полиции, днем 23 августа неизвестный велосипедист застрелил человека в районе Моабит.
В Берлине по подозрению в убийстве арестован россиянин
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

В столице Германии задержан 49-летний россиянин. Мужчина подозревается в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.

Как сообщила прокуратура Германии, убийство произошло 23 августа в берлинском районе Моабит. По данным ведомства, на месте преступления были обнаружены «орудие убийства и велосипед», на котором злоумышленник, предположительно, пытался скрыться. Предполагаемый убийца был задержан в тот же день недалеко от места преступления. Сейчас он находится в предварительном заключении.

По данным газеты Berliner Kurier, убитый мужчина получил смертельное ранение в голову.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.08.2019, 20:36
«Важнейшая миссия»: Шойгу подтвердил миротворческий формат в Приднестровье
Дата24.08.2019, 22:56
Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.08.2019, 11:52
Балтийский завод получил заказ еще на два атомных ледокола
Дата24.08.2019, 14:59
Шойгу передал Додону рассекреченные документы об освобождении Кишинева от фашизма
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:52 В стране и мире
Кремль объяснил отставку посла РФ в Великобритании
22:46 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 на Кубани
22:37 Спорт
Видео
Футбольный молебен: тысячи фанатов «Кельна» спели в соборе
22:05 В стране и мире
Видео
Показали класс: летчики Черноморского флота устроили авиашоу в Крыму
21:55 В стране и мире
Видео
Порошенко оправдался за отсутствие на Дне независимости Украины
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иловайска о боях в 2014-м: «травили нас фосфором, выжигали»
Видео
«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»
Видео
Украинцы приезжали в ДНР за рабами: легендарная снайпер Боня рассказала про ужасы 2014 года
Видео
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Видео
С-300 отражают массированный ракетный удар: видео учений
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.