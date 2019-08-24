Показали класс: летчики Черноморского флота устроили авиашоу в Крыму

Военные летчики Черноморского флота продемонстрировали эффектное авиашоу в небе над Крымом.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов морской авиации продемонстрировали свои профессиональные навыки в управлении и возможностях пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолета Ан-26 и самолета-амфибии Бе-12.

Небесное шоу прошло над арт-кластером «Таврида» в бухте Капсель вблизи Судака в рамках одноименного фестиваля.

Всего в показе приняло участие шесть единиц авиационной техники.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до арт-кластера и разделился на традиционный форум (проходит с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (с 20 по 26 августа).