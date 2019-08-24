Порошенко оправдался за отсутствие на Дне независимости Украины

Бывший лидер Украины Петр Порошенко объяснил, почему его не было на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости государства. Он заявил, что в этот раз не было парада, поэтому он был на молитве в Софийском соборе.

«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады», - заявил Порошенко.

Он добавил, что будет делать все необходимое для того, чтобы парад объединял страну - для «поддержки патриотизма».

Один из журналистов справедливо заметил, что другие бывшие главы страны все же присутствовали на мероприятии, на что Порошенко не ответил, а стал хвалить себя.

«Я как президент сделал максимум, чтобы сберечь страну, защитить и создать армию», - заключил он, подчеркнув, что не знает наверняка, получал ли он приглашение на торжество в честь Дня независимости.

Сегодня Украина отмечала 28-ю годовщину своей независимости. В этом году не было традиционного парада - это была инициатива президента страны Владимира Зеленского.