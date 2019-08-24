Активисты отмывают оскверненный памятник маршалу Коневу в Праге

Чешские активисты в эту субботу частично отмыли от краски оскверненный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги.

© Žarko Raptor Jovanovič Facebook

На кадрах, опубликованных на странице активиста, видно, что общественники смогли отмыть оскорбительные надписи, сделанные белой краской на постаменте, однако полностью удалить загрязнения с нижней части скульптуры Конева не вышло.

© Žarko Raptor Jovanovič, Facebook

При этом руководство шестого района чешской столицы заявило, что муниципальные власти не имеют отношения к работе активистов и продолжают настаивать на переносе памятника на территорию посольства России в Чехии. Они отказались поддерживать монумент в надлежащем виде и не собираются препятствовать вероятным повторным осквернениям, пишет ТАСС.