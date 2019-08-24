В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщается на сайте СК, в городе Малоярославец Калужской области в квартире было обнаружено тело 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны с телесными повреждениями. Следователи установили, что пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу.

24 августа подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 34-летний житель Малоярославца, употребляющий наркотические вещества. Установлено, что он пошел на преступление ради денег. Инициирован вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.