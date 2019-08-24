В США впервые зафиксировали смерть от вейпа

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом случае смерти человека от курения электронной сигареты.

В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа. Врачи не смогли спасти его.

Кроме того, в больницах Иллинойса в настоящее время находится 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет, использовавших электронные сигареты.

В калифорнийском Сан-Франциско городской совет в конце июня принял решение запретить продажу электронных сигарет, не получивших сертификат о безопасности, пишет CNN.