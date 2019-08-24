Посол России в Великобритании ушел со своего поста

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию и отбыл в Россию. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину. Временным поверенным в делах Посольства назначен советник-посланник Иван Володин», - говорится на сайте дипмиссии.

Отставку посла уже прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, она никак не связана с ухудшением отношений России и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ назвал происходящее «обычной ротацией глав диппредставительств».

Александр Яковенко занимал свою должность с 2011 года.