Спасти рядового «Федора»: Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Ситуация со стыковкой «Союза МС-14» со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля «Звезда» сложная, однако она находится под контролем. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда". В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки», - написал Рогозин.

Ситуацию, по словам Рогозина, держит на контроле экипаж командира Александра Скворцова. Завтра Скворцов по штатной процедуре проведет дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке «Союза МС-13».

Напомним, космический корабль «Союз», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор», проходил штатное сближение с МКС, однако на последних 200 м начались проблемы: произошли ранее не встречавшиеся колебания.

Пользователи Сети уже озаботились «самочувствием» робота.

«Знаем, что все получится! Успехов!» - написал в Twitter Михаил Чупаков о попытке повторной стыковки. «Спасти рядового "Федора"», - добавил пользователь Voffka.

Как отметили разработчики робота, неудавшаяся стыковка никак не повлияла на его состояние: «Федор» сейчас временно спит.