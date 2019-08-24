Флешмоб и праздничный концерт: как отметили в Москве День флага

В центре Москвы на проспекте Сахарова сегодня состоялся праздничный марафон по случаю 350-летия Российского флага. В нем приняли участие более 100 тысяч человек.

В Книгу рекордов России попал флешмоб с гигантским флагом. Волонтеры развернули полотно, площадь которого превысила две с половиной тысячи квадратных метров.

Также зрителей ждал большой концерт. Среди выступающих были Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие известные исполнители.