Новинки из 33 стран: Жуковский готовится принять МАКС-2019

Над подмосковным Жуковским в эти дни - рев двигателей. Пилоты самолетов тренируются к зрелищным показам на авиасалоне МАКС.

Крупнейший авиафорум начнется 27 августа. Участие в нем подтвердили более 800 компаний из 33 стран. Сейчас идут последние приготовления к мероприятию, на котором представят новейшие разработки гражданской и военной авиации. В том числе истребитель пятого поколения Су-57.

Главная российская и мировая премьера - среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Также среди новинок - легкий многоцелевой самолет МАИ-411 и легкий военно-транспортный Ил. У посетителей будет возможность подняться на борт самолета и оказаться в пассажирском салоне.