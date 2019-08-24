На Кубани разбился вертолет Ми-2
В результате случившегося погиб пилот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Южное Следственное управление на транспорте СК РФ
Вертолет Ми-2, принадлежавший индивидуальному предпринимателю, разбился около станицы Челбасская в Краснодарском крае. ЧП произошло сегодня, 24 августа.
В результате случившегося погиб пилот. Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку инцидента.
«В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили «Звезде» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.