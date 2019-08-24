На Кубани разбился вертолет Ми-2

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

«В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили «Звезде» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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