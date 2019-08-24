Во Франции начался саммит G7

В городке Биарриц на юге Франции начался саммит «Большой семерки». Одним из последних прибыл с супругой американский президент Дональд Трамп.

По словам хозяина саммита Эммануэля Макрона, главными темами обсуждений станут проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.

Против саммита G7 протестуют как в самом Биаррице - там манифестация собрала девять тысяч человек и прошла спокойно, так и в Париже. Во французской столице на улицы традиционно вышли «желтые жилеты», которые в этом году не пропустили еще ни одной субботы. Пока что акция проходит без серьезных инцидентов.