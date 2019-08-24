Состояние тяжелое: пострадавшую в Турции девочку перевезут на лечение в Санкт-Петербург

В Турции продолжается борьба за жизнь 12-летней россиянки, пострадавшей в бассейне отеля в Бодруме. Напомним, на помощь турецким коллегам прилетели медики из Санкт-Петербурга.

Сегодня стало известно, что во время утренней консультации специалистов госпиталя Памуккале и петербургских реаниматологов турецкие коллеги сообщили, что предпринятая ими попытка переключить пациентку на другой аппарат ИВЛ для того, чтобы осуществить транспортировку ребенка на компьютерную томографию (КТ), не удалась. У девочки были зафиксированы падение артериального давления и ухудшение вентиляции легких.

«Попытка была прекращена. Позднее после стабилизации состояния нами было настоятельно рекомендовано в нашем присутствии и с нашим участием повторить эту попытку. Девочка перенесла исследование компьютерной томографии вполне удовлетворительно. Исследование подтвердило серьезную тяжесть состояния. В то же время неплохая переносимость транспортировки подтверждает, что в течение нескольких последующих дней станет возможной транспортировка девочки на территорию РФ», - сообщил главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Российская и турецкая стороны договорились о проведении ежедневных консультаций по состоянию пострадавшей петербурженки. Как только позволит медицинская ситуация, девочка будет доставлена в Санкт-Петербург силами МЧС. Пока петербургские медики остаются в Турции, чтобы оказывать помощь турецким коллегам.

Напомним, 18 августа руку 12-летней Алисы затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Девочка провела под водой не менее пяти минут. Сейчас ребенок в коме.